В МВД считают, что Россия может устроить провокации на выборах в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил советник министра внутренних дел Шкиряк.

Читайте такжеРоссия планирует дальнейшую экспансию в Европе - эксперт"Мы не исключаем провокаций в различных областях Украины. Мы не исключаем, что в избирательный процесс будут пытаться вмешиваться, в том числе и представители Российской Федерации, потому что сегодня у Путина есть огромное желание если не поломать наши выборы, то завезти туда определенных людей, представителей определенных олигархических групп, которые сегодня подконтрольны Кремлю. Они могут действовать самыми позорными методами, не исключая возможность проведения силовых акций, терактов и, конечно, будут пытаться фальсифицировать выборы в определенных областях. В определенных округах, где могут быть им подконтрольны, в том числе и представители местной власти", - сказал Шкиряк.

Он также не исключил, что будут попытки подкупа не только избирателей, но и членов избирательных комиссий, а также представителей органов местной власти.

Читайте такжеОбщественные активисты начали широкомасштабный мониторинг парламентской кампании в Киеве и регионах Шкиряк также отметил, что МВД в пределах своих полномочий будет предотвращать такие вещи, чтобы исключить срыв выборов или искажение результатов волеизъявления граждан Украины.