Die Zeit: Полезные идиоты Путина

В своей статье «Полезные идиоты Путина», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit, Андреас Пютман пишет о том, почему католическая субкультура восторженно смотрит на Москву.

Какое совпадение! Сначала моя встреча с «добрым католическим» другом перерастает в словесную дуэль с его отцом, который осуждает нападки «загнивающего Запада» на Россию. Через несколько дней моя благочестивая подруга шлет мне эйфорический «привет из Москвы, где я нахожусь на многодневной конференции для больших семей в Кремле, просто невероятно». Из Германии там произносит речь католическая журналистка Габриэла Куби. Затем наступает очередь католика. С прусским обществом Берлин-Бранденбург он борется против «морального упадка и дезориентации общества». Он распространяет карикатуру: В море крови (надпись: "Куба, Вьетнам, Гренада, Никарагуа, Босния, Косово, Афганистан, Ирак, Ливия") шлепает ужасный скелет в цилиндре со звездочками и полосками и с косой. Он показывает на российского солдата на Крымском полуострове: «Посмотрите на него! Он хочет отстаивать свои интересы силой! Тьфу!».

В тот же вечер в новостях показывают Путина в церкви, он зажигает свечи за «тех, которые пострадали, когда защищали людей в Новороссии». Значит, свечи за националистов, которые спровоцировали гражданскую войну в Украине и, согласно огромному количеству доказательств, лишили жизни почти 300 пассажиров малазийского гражданского самолета.

Так, даже такой красивый жест, как зажигание свечей, может вызвать отвращение. Еще приводит в замешательство наивность тех благочестивых, которые позволяют себя использовать в надвигающейся европейской культурной войне за справедливость и свободу в качестве «полезных идиотов» (Ленин) перед повозкой жестоких властей с империалистским видением.

Коррумпированное КГБистское государство Путина топчет права граждан и натравливает манипулируемые СМИ против западных демократий. Но это не удерживает католиков с недостатком христианского образа человека от возмутительной солидарности с Кремлем.

Аттрактант, с помощью которого, Путин, по-видимому, затуманил способность ориентироваться довольно многим христианским консерваторам на Западе, это идеологический фамилизм, который предается теории сексуального порядка, вместо решения реальных проблем современных семей: стабильности брака, совместимости семьи и работы, конкурентоспособной профессиональной мобильности и стоимости аренды в больших городах. С христианской точки зрения, качественно и количественно, стоило бы больше говорить о сотнях тысяч проституток в Германии, чем о 67 000 однополых союзах.

Но все наоборот: религиозные правые много лет необъяснимо помешаны на предполагаемой «гомосексуализации общества» и «необходимом спасении семьи». Поэтому эта тема подходит, как ни одна другая, на роль моста к российским «защитниками ценностей» под руководством не такого уж образцового в семейном плане Путина. Представитель христианского союза детей и молодежи «Свежий воздух» рассказал о международной встрече, где российские участники много часов подряд потчевали своих гостей из Германии исключительно этой темой. Это уже называется одержимость.

В монотематическом фуроре среди западных православных меркнут все деяния Путина: тысячи погибших на войне, незаконно задержанные, сфальсифицированные выборы, очевидная ложь, управление судами, терзания правозащитников и убитые, исчезнувшие или «только» подвергшиеся насилию журналисты и адвокаты. Новые друзья Путина ослеплены предполагаемым христианским возрождением России. Примерно две трети населения причисляют себя к православной церкви. Три четверти считают себя религиозными. Но даже не каждый пятый верит в личного Бога, и еще меньше людей посещают церковные службы.

Христианское вероисповедание выродилось в национальную политкорректность. Сбивающие с толку блюстители морали из католической субкультуры, с тех пор как Франциск стал Папой, охотнее ориентируются на Москву, чем на Рим. Похоже, что предупреждения Папы о дьяволе, большом искусителе, так же нужны, как и молитва о даре различения духов.