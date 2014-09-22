Украину призвали обеспечить сельских жителей качественной водой

Эксперты отмечают, что сегодня нужны кардинальные изменения в государственной политике по обеспечению водой уже не только засушливых регионов, но и центра, севера и даже запада Украины.

Если в городах эту проблему более или менее пытаются решать, то в селах — это одна из самых болезненных тем. У двух третей сельских жителей нет водопровода, и они пользуются водой из колодцев и копанок глубиной 1,5–6 метров. Очень часто эта жидкость имеет значительное отклонения от нормы.

«В некоторых регионах отклонение воды резко отличается от нормы. Из многих колодцев на территории Украины воду черпать уже нельзя», — заявил ректор Института экологии и человека Михаил Салюта.

По словам ученого, в селах у людей часто нет выбора, и они вынуждены употреблять некачественную воду. Колодцы вырывают без учета течения грунтовых вод, а потому нередко нечистоты попадают и в питьевую воду. В результате, вместо воды селяне потребляют остатки химических удобрений. На практике у нас каждый десятый колодец непригоден для использования.

«Большинство сельских водопроводов построено и проложено еще в советское время так называемым хозяйственным способом. Сейчас все они находятся на балансе сельских и поселковых советов. Средств на содержание систем водоснабжения, на их текущий и капитальный ремонт не хватает. Поэтому водоснабжение происходит с перебоями. И СЭС постоянно отмечает, что вода не соответствует санитарным нормам», — отметил начальник Украинского объединения сельского коммунального хозяйства «Укрселькоммунхоз» Владимир Хоменко.

У специалистов есть конкретные предложения: во-первых, нужно начать развитие центрального водоснабжения в селах. Во-вторых, создать условия для инвесторов, желающих вложить деньги в украинское село. Со своими предложениями коммунальщики присоединились к политической партии «Всеукраинское аграрное объединение «ЗАСТУП», которая единственной среди отечественных политсил определила собственным приоритетом развитие села и улучшение качества жизни населения.

«У нас уже есть реализованный пример инвестиционного проекта. В селе Семеновка Запорожской области была построена современная система водоснабжения. И все это стоит для одной семьи всего 9,6 грн за кубометр», — подчеркнул один из лидеров партии «ЗАСТУП» Владимир Хоменко.

Для того чтобы реализовывать подобные проекты, по словам Владимира Хоменко, нужно сделать несколько законодательных шагов: получить согласие сельских/поселковых советов и включить в тариф на воду инвестиционную составляющую, гарантирующую инвестору возврат вложенных средств.