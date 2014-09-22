Силовики готовятся к отводу артиллерии в 15-километровую зону (карта АТО)

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

"Вооруженные Силы Украины и другие силовые подразделения, которые задействованы в АТО, начали подготовку к отведению тяжелого оружия на 15-километровый рубеж в соответствии с договоренностями о прекращении огня, достигнутыми 5 и 19 сентября", - сказал Лысенко.

Читайте такжеСиловики уничтожили группу пехоты боевиков под ГранитнымПо его словам, речь идет об отведении артиллерии и бронированной техники, у которой на вооружении есть пушки калибра более 100 мм. Все же остальные подразделения и техника, как отметил Лысенко, продолжают оставаться на занимаемых позициях.

"У нас есть информация, что у них (боевиков - УНИАН) также началось движение на отведение, но пока не такое активное, как мы ожидаем", - добавил спикер СНБО.

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По словам Лысенко, по оперативной информации, наблюдается отведение войск России из Украины, "и потому у боевиков становится меньше возможностей использовать тяжелую артиллерию, они отходят на второстепенные позиции".

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