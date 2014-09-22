За сутки в зоне АТО погибли двое военнослужащих и двое были ранены - СНБО

В течение суток в зоне проведения Антитеррористической операции погибли двое военнослужащих, еще двое получили ранение.

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Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.