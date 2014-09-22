Окраины Мариуполя обстреливают из "Градов" уже третьи сутки подряд - СМИ

Об этом Цензор.Нет рассказал командир мариупольской роты спецполка МВД "Азов" с позывным "Апис".

Он уточнил, что стрельба ведется по 12-му, 13-му, 14-му блокпостам, на которых несут службу бойцы Нацгвардии.

"Системы "Град" безнаказанно подъезжают на расстояние 5-7 км от украинских позиций, так как силы не могут первыми открывать огонь в рамках перемирия. Кроме того, были случаи когда "Град" располагался в центре близлежащего поселка Октябрськое", - рассказал ротный "Азова".

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Также он добавил, что в районе украинских блокпостов действуют диверсанты и российские наводчики.

Сегодня, 21 сентября, обстрел Мариуполя начался с самого утра и закончился только к 16 часам. Несмотря на то, что стреляли по восточным окраинам разрывы снаряда были слышны в центре города. А вчера один из снарядов попал в цех Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, расположенного в северной части города.

По словам ротного "Азова", возможно эти трехдневные обстрелы по Мариуполю приурочены ко Дню города. С его слов противник скорее всего намеревался захватить Мариуполь ко дню города, а теперь террористы, возможно, планируют попытаться это сделать ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, 26 сентября.