Российских военных на Донбассе массово переодевают в «ополчение»

Российских военнослужащих массово переодевают в «ополчение». Близ Новоазовска создан «учебный центр» для подготовки местных боевиков, отряды которых действуют совместно с подразделениями армии РФ.

Об этом сообщил лидер "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В зоне конфликта на Донбассе российско-террористические войска продолжают вести активные наступательные действия и обстрелы позиций украинских войск. Наиболее напряженная ситуация отмечается в районе Донецка, Дебальцево, Мариуполя", - пишет Тымчук.

По его данным, за последние сутки "зафиксированы активные артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в районе Мариуполя, а также гражданских объектов. На приморском направлении идет накопление российско-террористических войск".

Также Тымчук сообщает, что противник не прекращает попыток захватить аэропорт в Донецке, продолжая обстрелы и попытки штурма. К аэропорту российские войска подтягивают ствольную артиллерию и РСЗО. Отмечается ротация бандформирований в районе Спартак-Аэропорт, при этом на территории спортивного центра Спартак идет активное оборудование скрытых позиций, ожидается прибытие новых формирований, в том числе подразделений армии РФ.

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По данным "Информационного сопротивления", возле Донецка зафиксировано перемещение 2-х батарей российских 240-мм минометов 2С4 «Тюльпан». К Пантелеймоновке Донецкой обл. перекинута маневренная бронегруппа российских войск.

Тымчук также отмечает подготовку российско-террористических войск к централизованной контрбатарейной борьбе против артиллерийских подразделений украинских войск. Из России прибыли специалисты для организации подобного рода действий.

В «ДНР» принято решение минировать «опасные» (в плане возможно украинского наступления) участки. В данный момент создается централизованный запас перевозимых из РФ мин различного предназначения, в том числе для ведения диверсионно-партизанской войны, сообщает Тымчук.