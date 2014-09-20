Украина договорилась привлечь США к переговорам с Россией - Чалый

Об этом заявил заместитель главы администрации президента Валерий Чалый в эфире программы "Шустер Live", пишет Украинская правда.

"У нас достигнута договоренность с США, с президентом Обамой, о том, что они будут привлечены к формату переговоров с президентом Путиным. И это один из результатов", - сказал он.

Читайте такжеОбама осудил «российскую агрессию» и похвалил Порошенко за лидерство

Чалый считает, что с Россией должен договариваться президент такой же мощной ядерной державы, и тогда будет результат".

"Это наша цель сейчас. Вывести формат "Германия-Франция-Украина-РФ". И дальше, я надеюсь, мы выйдем на формат, который поставит уже окончательные точки над "і". Потому что там, где участвуют США, там нет уже продвижения войны. Там должен уже быть мир", - добавил он.