Тымчук: Россия выводит из Донбасса солдат-срочников

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"На приморском направлении наблюдается ротация российско-террористических войск, в ходе которой происходит замена российских солдат срочной службы на контрактников. Солдаты-срочники отправляются в Россию", - написал он.