Тымчук: Россия выводит из Донбасса солдат-срочников

09:06, 19 сентября 2014
Политика
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Россия выводит из Донбасса солдат-срочников. 

Фото Министерства обороны РФ

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. 

"На приморском направлении наблюдается ротация российско-террористических войск, в ходе которой происходит замена российских солдат срочной службы на контрактников. Солдаты-срочники отправляются в Россию", - написал он. 

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