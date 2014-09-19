Тымчук: Россия выводит из Донбасса солдат-срочников
09:06, 19 сентября 2014Политика
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Россия выводит из Донбасса солдат-срочников.
Россия выводит из Донбасса солдат-срочников / Фото Министерства обороны РФ
Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
"На приморском направлении наблюдается ротация российско-террористических войск, в ходе которой происходит замена российских солдат срочной службы на контрактников. Солдаты-срочники отправляются в Россию", - написал он.
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