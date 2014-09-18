На Харьковщине сформируют еще один батальон территориальной обороны - ОГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сегодня сообщил заместитель председателя - руководитель аппарата ХОГА Василий Хома во время посещения 92-й отдельной механизированной бригады в поселке Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области.

«На прошлой неделе мы получили письмо из Министерства обороны Украины, которым нам было дано разрешение на формирование еще одного отдельного Харьковского батальона территориальной обороны», - сказал Хома.

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По словам Хомы, в новый батальон будут набирать добровольцев. Перед батальоном ставятся следующие задачи: укрепление границы, охрана особо важных объектов на территории области, организация заградительных постов, опорных пунктов по периметру Харькова и области.

Хома также отметил, что бойцы 22-го батальона территориальной обороны, которые в мае были отправлены в зону АТО, в ближайшее время вернутся в Харьковскую область.

По его словам, 22-й батальон будет передислоцирован на территорию 92-й бригады в Чугуевском районе.

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«Бойцы будут находиться здесь, чтобы провести боевое слаживание, перевооружение и необходимую подготовку. Возможно, будет проведена ротация. После чего это подразделение будет готово к выполнению очередных задач, которые будут сформулированы Генштабом», - отметил Хома.

Справка УНИАН. Батальоны территориальной обороны начали создавать во всех областях Украины с конца марта - начала апреля по распоряжению Генерального штаба. Численность подразделений - несколько сотен человек. Их набирают через военкоматы из числа военнообязанных, в первую очередь - добровольцев, затем призывают отсутствующих специалистов. Свою службу батальоны координируют с местными облгосадминистрациями. Вооружение - обычное для пехотной части.

В начале мая этого года в Харьковской области был сформирован 22-й отдельный батальон территориальной обороны. Практически сразу он был направлен на блокпосты в Луганскую область. Руководство Харьковской области направило несколько писем в Генеральный штаб с просьбой вернуть 22-й территориальный батальон в Харьковскую область для охраны государственной границы, усиления охраны особо важных объектов и защиты от разведывательных групп. Вскоре бойцы батальона вернутся домой на Харьковщину.