Генштаб создает партизанское движение - Лысенко

Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко в эфире телеканала ICTV, пишет Украинская правда.

"Сейчас на территории Украины, по предварительным оценкам, находится около 10-15 тысяч (российских) войск. Это вместе с террористическими организациями", - отметил он.

Лысенко сказал, что не может назвать конкретную цифру, "потому что каждые сутки на нашу территорию прибывают российские войска". "В Луганске они даже не скрывают своих шевронов, принадлежность к ВС РФ, организуют коридоры, через которые проходят колонны с техникой,"живой силой", боеприпасами", - подчеркнул он.

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Представитель СНБО добавил, что четыре батальонно-тактических группы российских Вооруженных сил, о которых он заявлял ранее, прибыли в Украину только за последние сутки.

Кроме того, он отметил, что в Мариуполе уже есть около 5 тысяч добровольцев, которые готовы с оружием защищать свой город. По словам Лысенко, в целом в Украине десятки тысяч добровольцев, готовых ехать в АТО без дополнительной подготовки.

Лысенко также сообщил, что в планах Генштаба - создание партизанского движения. Он добавил, что уже определены командиры партизанских отрядов, которые знают людей, которые будут у них в отрядах.

Кроме того, Лысенко отметил, что создать партизанское движение на востоке Украины крайне сложно ввиду отсутствия лесов, где могут прятаться партизаны.