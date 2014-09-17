Минобороны тянет с закупкой необходимой для армии техники - ВСК

Как передает корреспондент УНИАН, такое заключение ВСК ВР по вопросам проверки использования средств, перечисленных гражданами в поддержку ВСУ, и расходов госбюджета, направленных на потребности ВСУ и других военных формирований, обнародовала сегодня во время пресс-конференции председатель комиссии Ирина Геращенко.

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В отчете ВСК, в частности, говорится, что Минобороны и другие структуры, в том числе и Кабмин, так и не перестроили свою деятельность под потребности АТО, работают над обеспечением армии неэффективно, забюрократизованно и недостаточно учитывая потребности армии в нынешних реалиях. В целом, по словам Геращенко, в 2014 году на потребности всех силовых структур и других государственных органов, привлеченных к проведению АТО, из общего фонда госбюджета было выделено 40 млрд 451 млн грн, из резервного - 18 млрд 287 млн. грн, из специального фонда - 4 млрд 999 млн. грн.

«Нет никаких объективных причин, по нашему мнению, с промедлением, кроме одной – запоздалое принятие правительством Украины государственного оборонного заказа, который нужно было принятое еще в апреле 2014 года, но почему-то был принят в августе. Никаких других причин для промедления использования полученных из бюджета средств, а также средств, которые были собраны гражданами Украины на неотложные и первоочередные потребности армии, комиссией не выявлено. Потому мы делаем вывод, что Министерство обороны и другие силовые структуры медлят с закупкой необходимой для армии техники и оборудования, и используют эти средства недостаточно эффективно. Но хотим подчеркнуть, что также ответственность за это несет Кабмин, который недостаточно своевременно принял государственный оборонный заказ. Недостаточно эффективно здесь работает и Минэкономики, которое медлило с размещением соответствующей тендерной рекомендации на своем сайте, и даже после того, как ВР приняла необходимые законы об облегчении проведения тендерных процедур для армии в условиях проведения АТО, все равно эта процедура растянулась почти на 21 день», - сказала она.

ВСК также пришла к выводу, что значительная часть средств на потребности армии еще находится на балансе министерств. В частности, Минобороны пока использовало лишь 69,2% полученных средств. При этом средства благотворителей использованы лишь на 61%.

По словам Геращенко, отчет ВСК уже сегодня передадут в Генпрокуратуру, силовым структурам, Кабмину, Администрации президента.