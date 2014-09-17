Порошенко прибыл с визитом в Канаду (фото)
Президент Петр Порошенко 17 и 18 сентября совершает рабочие визиты в Канаду и США.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Предполагается, что сегодня в Оттаве президент примет участие в совместном заседании палаты общин и сената парламента Канады, а также проведет встречи с премьер-министром страны Стивеном Харпером и генерал-губернатором Канады Дэвидом Джонстоном.
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Кроме того, запланированы встречи Петра Порошенко с представителями и лидерами украинской общины в Канаде.
18 сентября в Вашингтоне состоится встреча президентов Украины и США. Кроме этого в программе визита запланированы двусторонние встречи главы украинского государства с вице-президентом США Джозефом Байденом, спикером палаты представителей Джоном Бейнером, государственным секретарем США Джоном Керри.
Также президент Украины примет участие в совместном заседании палат конгресса США.