Порошенко прибыл с визитом в Канаду (фото)

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Предполагается, что сегодня в Оттаве президент примет участие в совместном заседании палаты общин и сената парламента Канады, а также проведет встречи с премьер-министром страны Стивеном Харпером и генерал-губернатором Канады Дэвидом Джонстоном.

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Кроме того, запланированы встречи Петра Порошенко с представителями и лидерами украинской общины в Канаде.

18 сентября в Вашингтоне состоится встреча президентов Украины и США. Кроме этого в программе визита запланированы двусторонние встречи главы украинского государства с вице-президентом США Джозефом Байденом, спикером палаты представителей Джоном Бейнером, государственным секретарем США Джоном Керри.

Также президент Украины примет участие в совместном заседании палат конгресса США.