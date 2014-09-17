Спецназ ГРУ России штурмует донецкий аэропорт - СБУ

Об этом свидетельствует вооружение и амуниция военных, сообщил "5 каналу" источник в Службе безопасности.

В результате артобстрела в областном центре погибли двое мирных жителей, еще трое получили осколочные ранения. Об этом сообщили в городском совете. Снаряды попали в многоэтажки в Киевском районе, там возникли пожары. Также взрывной волной выбило стекла в домах. В частном секторе горят несколько имений, пожарные попасть туда не могут из-за боев. Кроме того, в результате обстрелов северной части Киевского района Донецка повреждены газовые трубопроводы. Коммунальщики локализовали аварии в некоторых домах.

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Сегодня же координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил: российские войска и террористы так называемых "ЛНР" и "ДНР" не настроены на мир и готовятся к наступлению.