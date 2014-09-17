Тымчук считает, что Россия готовится к наступлению

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор политической силы “Народный фронт” Дмитрий Тымчук.

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Он отметил, что, несмотря на договоренности о перемирии, боевые действия в зоне АТО не прекратились, а это означает, что Россия готовится к наступлению, используя договоренность о перемирии.

По словам Тымчука, согласно данным разведки, на территориях Донбасса, подконтрольных террористам, в настоящее время специалисты из России изучают, какие производственные мощности можно задействовать для ремонта бронетехники.

Тымчук считает, что Украине сейчас необходимо сосредоточиться на создании глубокоэшелонированной обороны для того, чтобы предотвратить наступление российских войск на свободные от террористов территории.