Псковский депутат направил в прокуратуру список погибших на Донбассе российских десантников

В перечне значатся имена 12 человек, а также их дата рождения, примерная дата смерти и место захоронения, сообщает Дождь.

По данным депутата, они погибли в период с 12 июля по 3 сентября. Шлосберг просит установить имена и обстоятельства гибели всех российских военных за последние месяцы, а также выяснить, кто несет ответственность за их смерть.

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Напомним, Лев Шлосберг является директором газеты "Псковская губерния", которая стала первым российским СМИ, которое опубликовало информацию о захоронении двух псковских десантников Леонида Кичаткина и Александра Осипова. В конце августа на Шлосберга было совершено нападение.