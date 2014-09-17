Псковский депутат направил в прокуратуру список погибших на Донбассе российских десантников
Псковский депутат Лев Шлосберг направил главному военному прокурору Сергею Фридинскому письмо со списком российских десантников, которые погибли за пределами мест постоянной дислокации их воинских подразделений.
В перечне значатся имена 12 человек, а также их дата рождения, примерная дата смерти и место захоронения, сообщает Дождь.
По данным депутата, они погибли в период с 12 июля по 3 сентября. Шлосберг просит установить имена и обстоятельства гибели всех российских военных за последние месяцы, а также выяснить, кто несет ответственность за их смерть.
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Напомним, Лев Шлосберг является директором газеты "Псковская губерния", которая стала первым российским СМИ, которое опубликовало информацию о захоронении двух псковских десантников Леонида Кичаткина и Александра Осипова. В конце августа на Шлосберга было совершено нападение.
Шлосберг направил в прокуратуру список погибших российских десантников http://t.co/r0xrVgeuG1pic.twitter.com/G8B1vWrCNr
- Телеканал ДОЖДЬ (@tvrain) Сентябрь 16, 2014