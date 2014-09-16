Нардеп напомнил правоохранителям о Курченко, Арбузове и Клименко, которые до сих пор не привлечены к ответственности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Депутат напомнил, что сегодня парламент принял закон, который "предоставляет возможность мирного урегулирования конфликта на Донбассе".

"Главное, чтобы этот законопроект не вдохновил наших эмигрантов - Клименко, Арбузова, Курченко на то, чтобы продолжать финансировать тех, кто желает выразить свое мнение через вооружение. Чтобы правоохранительные органы доказали то, что они начали делать, - уголовные дела по этим лицам. И наконец их вернули и привлекли к ответственности", - сказал депутат.

Он также подчеркнул, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, в частности, должен показать, что неотвратимость наказания существует, а "средства, которые находятся за рубежом, которые украли предшественники-руководители, чтобы вернулись в Украину".