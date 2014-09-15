Всего 30-40% боевиков на Донбассе являются местными жителями - Тымчук

Всего 30-40% боевиков на Донбассе являются местными жителями.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Отмечается снижение части местных боевиков в общей численности российско-террористических войск на Донбассе. Сегодня эта доля составляет 30%, в некоторых районах Луганской области – до 40%", - написал он.