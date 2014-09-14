Порошенко продолжил телефонные консультации с Меркель



Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, собеседники выразили обеспокоенность по поводу случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе, а также согласились приложить дальнейшие усилия для мирного урегулирования ситуации.

«В этом контексте канцлер Германии поддержала важность принятия во вторник Верховной Радой закона, который предусматривает специальный статус для некоторых районов Донецкой и Луганской областей и закона об амнистии», - говорится в сообщении.

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Также Порошенко и Меркель обсудили возможности продолжения международных переговоров в Нормандском формате.

«Стороны также коснулись трехсторонних переговоров в Брюсселе. Федеральный Канцлер Германии поздравила решение о поддержке Украины со стороны ЕС, которое было принято 12 сентября», - отметили в пресс-службе.