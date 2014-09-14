В Харькове состоялись проукраинский и пророссийский митинги, произошло несколько стычек

Как передает корреспондент УНИАН, оба митинга прошли на площади Свободы.

Около 150 сторонников Евромайдану собрались в центре площади. Участники мероприятия держали национальные флаги, установили несколько палаток, проводя Ярмарку общественных инициатив.

Сторонники Антимайдана с флагами Советского Союза собрались перед памятником Ленину на площади Свободы. Участники митинга требовали прекращения антитеррористической операции, призывали матерей не отпускать своих детей на войну на Донбасс. Люди держали плакат «Никогда не должны умирать дети».

Читайте такжеВ Киеве, Одессе и Харькове проводят больше протестных акций в Украине - исследованияОба мероприятия разделял кордон из нескольких десятков работников милиции.

Между участниками акции, несмотря на попытки сотрудников милиции прекратить провокации, произошло несколько словесных перепалок и стычек. Несколько евромайдановцев забросали яйцами участников пророссийского митинга.

Одного из участников митинга Евромайдана задержали работники милиции, однако позже отпустили. Требуя отпустить задержанного и с требованием привлечь к ответственности сепаратистов, несколько десятков проукраинских активистов пикетировали Дзержинский райотдел милиции.