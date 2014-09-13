Первые грузовики гуманитарного конвоя вернулись из Луганска в Россию - СМИ

Первые грузовики из конвоя МЧС РФ, доставившего в Луганск гуманитарную помощь, пересекли украинско-российскую границу и въехали на территорию России, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сообщалось ранее, Луганск покинула первая колонна из 35 машин. Остальные пока разгружаются в Луганске. Всего в город прибыло 6 колонн грузовиков.

Как сообщал УНИАН, пограничная и таможенная службы Украины заявляют, что второй российский «гуманитарный конвой» пересек границу с нарушением процедур. Украинские пограничники и таможенники не были допущены к проверке и оформлению груза и транспортных средств.

Напомним, сегодня в Луганск прибыла колонна МЧС РФ в составе70 грузовиков с «гуманитарной помощью». Все машины второго конвоя МЧС с гуманитарной помощью для Украины прошли российскую таможню, сообщали российские СМИ.