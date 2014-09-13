Второй «гуманитарный конвой» РФ пересек границу с нарушением процедур - пограничники

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, на протяжении ночи с 12 на 13 сентября в нарушение установленного порядка погранично-таможенного оформления при отсутствии представителей Международного комитета Красного Креста российской стороной осуществлено незаконное перемещение так называемого «гуманитарного груза» через пункт пропуска «Донецк (РФ) – Изварино (Укр.)».

Украинские пограничники и таможенники не были допущены к проверке и оформлению груза и транспортных средств.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром российские СМИ сообщили, что в Луганск прибыл второй «гуманитарный конвой» МЧС России.

По данным агентства ИТАР-ТАСС, все машины второго конвоя МЧС с гуманитарной помощью для Украины прошли российскую таможню.

Автомобили якобы привезли в город сахар, крупы, продукты питания, а также «все необходимое для жителей юго-востока Украины».

Всего в конвое около 200 грузовиков.

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Общая масса гуманитарного груза - 2 тыс. тонн, кроме продуктов питания в него входят препараты для очистки воды, электрогенераторы и другие средства для преодоления последствий гуманитарной катастрофы.

Справка УНИАН. Первую колонну в составе 280 грузовиков с «гуманитарной помощью» на Донбасс власти России направили в одностороннем порядке. 22 августа российские «КамАЗы» прорвались через украинский пункт пропуска «Изварино», который контролируется боевиками. В Комитете Красного Креста сообщили, что их представители не сопровождали грузовики РФ в Украине, как было обусловлено ранее.

24 августа в Министерстве обороны Украины заявили, что на грузовиках российского «гуманитарного конвоя» было вывезено оборудование украинских стратегических предприятий.