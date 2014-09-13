В Луганск прибыл второй «гуманитарный конвой» из России – СМИ

В Луганск прибыла колонна МЧС РФ в составе70 грузовиков с «гуманитарной помощью», передает ИТАР-ТАСС.

По данным агентства, все машины второго конвоя МЧС с гуманитарной помощью для Украины прошли российскую таможню.

В настоящее время проводится разгрузка автомобилей. Они привезли сахар, крупы, продукты питания, а также все необходимое для жителей юго-востока Украины.

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Никаких происшествий во время продвижения колонны не было.

«По пути следования ее сопровождали ополченцы провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР)», - отмечается в сообщении.

Как сообщили ранее в пресс-службе Южного таможенного управления, к 8.00 мск российские таможенники завершили оформление всех машин из второго конвоя МЧС, после чего грузовики покинули зону таможенного контроля и выехали на территорию Украины.

Всего в конвое около 200 грузовиков.

Общая масса гуманитарного груза - 2 тыс. тонн, кроме продуктов питания в него входят препараты для очистки воды, электрогенераторы и другие средства для преодоления последствий гуманитарной катастрофы.

Справка УНИАН. Первую колонну в составе 280 грузовиков с «гуманитарной помощью» на Донбасс власти России направили в одностороннем порядке. 22 августа российские «КамАЗы» прорвались через украинский пункт пропуска «Изварино», который контролируется боевиками.

В Красном Кресте сообщили, что их представители не сопровождали грузовики РФ в Украине, как было обусловлено ранее.

24 августа в Министерстве обороны Украины заявили, что на грузовиках российского «гуманитарного конвоя» было вывезено оборудование украинских стратегических предприятий.