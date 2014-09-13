Путин хочет возобновить Советский Союз - Яценюк
Яценюк выразил мнение, что конечной целью президента РФ является захват всей Украины.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк убежден, что президент РФ Владимир Путин хочет создать замороженный конфликт на Донбассе и коридор через Одесскую область в Приднестровье.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на 11-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.
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Яценюк выразил мнение, что конечной целью президента РФ является захват всей Украины.
“Он не может смириться с мыслью, что Украина станет частью большого европейского сообщества, он хочет возобновить Советский Союз", - сказал премьер.
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По его словам, первым этапом плана Путина была аннексия Крыма, вторым - создание замороженного конфликта на Донбассе, третий шаг - коридор через Одесскую область в Приднестровье.
“Сначала Путин решил аннексировать Крым, сейчас он хочет, чтобы был замороженный конфликт на Донбассе, в-третьих, он захочет коридор через Одессу в Приднестровье”, - сказал он.