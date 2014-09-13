Яценюк считает членство в НАТО единственной возможностью защитить Украину

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что членство в НАТО является единственной возможностью защитить Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на 11-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

“Нужно признать, что в определенных обстоятельствах НАТО является единственной возможностью защитить Украину... В краткосрочной перспективе НАТО не готов принять Украину, но, как говорится в Библии, если стучать в двери - то они откроются. Поэтому мы решили стучать", - сказал он.

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Глава правительства считает, что России выгодно и дальше дестабилизировать ситуацию в Украине, и одним из вариантов выхода из ситуации может стать реализация плана по замораживанию конфликта на востоке страны.

Яценюк также считает, что президент РФ Владимир Путин стремится захватить всю Украину.

“Мне четко понятно, какова конечная цель. Он стремится взять не просто Донецк и Луганск, он хочет взять всю Украину”, - добавил он.