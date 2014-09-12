Советник Авакова назвал условия вступления Украины в НАТО

02:33, 12 сентября 2014
Политика
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Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал, что нужно сделать Украине для того, чтобы вступить в НАТО.

mil.gov.ua

"Во-первых, хочу сказать, что в НАТО нас не ждут. В НАТО Украину примут только тогда, когда мы будем сильными и когда у нас не будет таких проблем с Россией", - подчеркнул Геращенко в программе "Право на власть".

Для этого, по его словам, Украине нужно очень много работать.

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"Арсений Яценюк будет делать все возможное для того, чтобы создать обороноспособность страны, создать мощную армию, Национальную гвардию и службу безопасности", - добавил советник министра.

"Нам также нужно начинать с малого: начинать патриотическое воспитание молодежи, вводить снова уроки военного дела, начиная со школы. Мы должны брать пример с таких маленьких, но сильных стран, как Финляндия и Швейцария", - подчеркнул Геращенко.

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