Порошенко встретился с президентом Европарламента
В Киеве началась встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Европарламента Мартина Шульца.
Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко поблагодарил Мартина Шульца за поддержку Украины на пути к европейской интеграции, особенно - за усилия по синхронизации процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Президент выразил надежду, что 16 сентября Соглашение будет ратифицировано обоими парламентами
Спільна ратифікація Угоди про асоціацію українським та європейським парламентами буде одним з найважливіших моментів в історії - Порошенко
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 12 сентября 2014
Шульц назвал ратификацию Соглашения с ЕС «историческим моментом» и сообщил, что для освещения этого события будет организована видео-конференция.
Читайте такжеПрезидент Еврокомиссии Баррозу посетит Украину 12 сентября - ПорошенкоПрезидент Украины отметил, что это событие продемонстрирует единство Европы, Европейского парламента и солидарность объединенной Европы с Украиной в тяжелые для нее времена.
«Ваша поддержка, солидарность и единство жизненно важные для Украины сейчас», - подчеркнул Порошенко.
Шульц: свій перший закордонний візит я здійснюю до України. Синхронність ратифікації нами угоди про асоціацію безпрецидентна
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 12 сентября 2014
Мартин Шульц подчеркнул, что это - его первый визит за пределы Европейского Союза в рамках его второго мандата главы Европарламента.
«Это показывает, что Европейский парламент с вами», - отметил он.