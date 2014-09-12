Порошенко встретился с президентом Европарламента

09:57, 12 сентября 2014
Политика
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В Киеве началась встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Европарламента Мартина Шульца.

Twitter @STsegolko

Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко поблагодарил Мартина Шульца за поддержку Украины на пути к европейской интеграции, особенно - за усилия по синхронизации процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Президент выразил надежду, что 16 сентября Соглашение будет ратифицировано обоими парламентами

Шульц назвал ратификацию Соглашения с ЕС «историческим моментом» и сообщил, что для освещения этого события будет организована видео-конференция.

Читайте такжеПрезидент Еврокомиссии Баррозу посетит Украину 12 сентября - ПорошенкоПрезидент Украины отметил, что это событие продемонстрирует единство Европы, Европейского парламента и солидарность объединенной Европы с Украиной в тяжелые для нее времена.

«Ваша поддержка, солидарность и единство жизненно важные для Украины сейчас», - подчеркнул Порошенко.

Мартин Шульц подчеркнул, что это - его первый визит за пределы Европейского Союза в рамках его второго мандата главы Европарламента.

«Это показывает, что Европейский парламент с вами», - отметил он.

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