Порошенко встретился с президентом Европарламента

Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко поблагодарил Мартина Шульца за поддержку Украины на пути к европейской интеграции, особенно - за усилия по синхронизации процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Президент выразил надежду, что 16 сентября Соглашение будет ратифицировано обоими парламентами

Спільна ратифікація Угоди про асоціацію українським та європейським парламентами буде одним з найважливіших моментів в історії - Порошенко — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 12 сентября 2014

Шульц назвал ратификацию Соглашения с ЕС «историческим моментом» и сообщил, что для освещения этого события будет организована видео-конференция.

Читайте такжеПрезидент Еврокомиссии Баррозу посетит Украину 12 сентября - ПорошенкоПрезидент Украины отметил, что это событие продемонстрирует единство Европы, Европейского парламента и солидарность объединенной Европы с Украиной в тяжелые для нее времена.

«Ваша поддержка, солидарность и единство жизненно важные для Украины сейчас», - подчеркнул Порошенко.

Шульц: свій перший закордонний візит я здійснюю до України. Синхронність ратифікації нами угоди про асоціацію безпрецидентна — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 12 сентября 2014

Мартин Шульц подчеркнул, что это - его первый визит за пределы Европейского Союза в рамках его второго мандата главы Европарламента.

«Это показывает, что Европейский парламент с вами», - отметил он.