Количество российских военных в Украине сокращается – НАТО

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сообщил депутатам подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента.

„У нас есть четкие доказательства развертывания российских регулярных военных сил, и такую информацию мы обнародовали. Я говорю о 3 тысячах, возможно, немного больше. Это количество сейчас уменьшается. Мы также видели развертывание российских специальных сил – спецназа, который есть там сейчас”, - сказал Аппатурай.

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Он отметил, что НАТО хочет иметь хорошие отношения с Россией. „Но мы также должны иметь дело с ситуацией, какой она является. Нравится это нам или нет. 20 лет мы пытались построить с Россией партнерство, но сейчас мы в сложном положении. И не мы это начали”, - подчеркнул представитель Альянса.

Аппатурай напомнил о попытке „включить Россию в систему евроатлантического и европейского сотрудничества в сфере безопасности, в глобальное сотрудничество, уважая роль и важность России”. „Ми создали Совет НАТО - Россия, и это была единственная страна, которой мы предоставили равное право голоса наряду с союзниками. Я также могу вспомнить расширение G-7 до G-8, Всемирную торговую организацию и так далее. Весь мир пытался включить Россию в систему и адаптировать систему с уважением к России. Но сейчас мы видим, что это не работает. И это - реальная проблема, потому что сейчас мы должны думать, как работать с Россией, чтобы она чувствовала к себе уважение, что ее интересы защищены, но фундаментальные законы, обязательства и процедуры, которые защищают международную безопасность, тоже должны уважаться. И это очень важно”, - аргументировал он.

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Представитель НАТО отметил, что мир, безопасность, стабильность границ в Европе – это принципы, которые мы должны защищать. „Если российские интересы идут против данных законов, тогда мы имеем проблему. Но эту проблему создает Россия, а не мы”, - сказал Аппатурай.