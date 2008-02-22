Яценюк божится, что отказался от кобр, змей и всего остального

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заверяет, что отказался от автомобильного сопровождения, которое законодательством предусмотрено руководству страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня в интервью журналистам.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что месяц назад направил письмо в управление госохраны с просьбой снять с него «кобры, змеи и все остальное». Но, к величайшему сожалению, отметил председатель ВР, такое сопровождение предусмотрено законом. «После этого я поступил очень просто, я всех разогнал. Забрал машины, забрал документы, запретил заходить на территорию ВР и сказал, что мне не надо никаких сопровождений. Ни от кого меня не охраняйте, на меня никто не нападает», - отметил он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что каждое должностное лицо, несмотря на количество звездочек на погонах», должно нести ответственность за незаконные действия. «И я приветствую в этом позицию Юрия ЛУЦЕНКО который поддержал позицию Президента. Порядок надо наводить каленым железом», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК также посоветовал всем, кто не верит, что у него нет сопровождения, проверить это лично. “Выйдите, посмотрите. Кончилась «кобра», - добавил он.