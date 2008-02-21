Янукович: когда Ахметов слышит о партии Балоги - ”он улыбается”

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что Ринат АХМЕТОВ останется в партии, а главу Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГУ называет перспективным политиком.

Об этом он заявил в интервью Украинский службе Би-Би-Си.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что в новую партию, которую может создать В.БАЛОГА, войдут представитель Партии регионов и, в частности, группа Р.АХМЕТОВА и Бориса КОЛЕСНИКОВА, В.ЯНУКОВИЧ ответил, что Р.АХМЕТОВ “неоднократно сам и его пресс-служба заявляли о своих позициях и отношении к партии”. По словам В.ЯНУКОВИЧА, когда Р.АХМЕТОВ слышит такие разговоры и читает о них в СМИ, то “он улыбается”.

“Его позиция всегда была понятна, во всяком случае, для меня лично, и для партии”, - сказал лидер ПР.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что Партия регионов после президентских выборов 2004 года столкнулась со значительным оттоком членов партии: “Мы перекрестились, двери отворили, и сказали: идите, пожалуйста”. По его словам, тогда из партии ушли многие люди, но одновременно пришло немало “принципиальных политиков”.

При этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что недавно собрал фракцию и “очень жестко сказал, что двери открыты для каждого”. В то же время он предложил тем, кто хочет выйти из партии: “Выйдите сюда на трибуну, и скажите, с чем вы не согласны – или с программой партии, или, возможно, с руководством”. “Таких на сегодняшний день не нашлись”, - прибавил он.

На вопрос журналиста, по его мнению, “выйдет ли что-то с новым проектом” у В.БАЛОГИ, В.ЯНУКОВИЧ ответил, что знает его много лет и, “безусловно, он политик перспективный”. Лидер Партии регионов отметил, что у них были хорошые отношения, когда В.ЯНУКОВИЧ был губернатором Донецкой области, а В.БАЛОГА – губернатором Закарпатской области.

“Сейчас мы находимся, как говорят, по разные стороны баррикады, но это нам не мешает имет нормальные человеческие отношения”, - отметил В.Янукович.

Как сообщалось, 15 февраля с.г. В.БАЛОГА заявил о своем выходе из партии "Народный Союз Наша Украина". В связи с этим, в частности, народный депутат от «Нашей Украины - Народной Самообороны» Борис ТАРАСЮК выразил мнение, что В.БАЛОГА после выхода из «Нашей Украины» займется созданием партии «Гарт».

«Из контекста заявления БАЛОГИ, а также некоторых политологов, которые ассоциируются с Секретариатом Президента, вытекает, что речь идет о подготовке к формированию новой партии. Уже известно и название этой партии – «Гарт», - сказал Б.ТАРАСЮК.

В то же время председатель Фонда региональных инициатив «Гарт», народный депутат от НУ-НС Игорь КРИЛЬ опроверг информацию о создании на базе этого фонда новой политической партии.