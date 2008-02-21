Регионалы считают, что разблокировать Раду может... НАТО?

«Мы не можем уступить в вопросе постановления относительно НАТО. Мы можем уступить это постановление при одних условиях: если мы сейчас будем иметь официальное сообщение со стороны НАТО, что они снимают вопрос с рассмотрения 4 апреля», - так сказала нардеп-регионал Инна Богословская в эфире Эра-FM, комментируя возможность для ПР отступиться от постановления относительно “письма трех” с просьбой присоединить Украину к Плану действий относительно членства в НАТО.

“Если мы будем иметь такое официальное письмо, мы можем просто сейчас снять блокаду, потому что не будет такого срочного вызова, на который мы должны ответить...”, - добавила депутат.

Среди вызовов Богословская перечислила такие: “нас толкают в НАТО при том, что мы фактически в окружении стран, где не сняты так называемые замороженные конфликты: у нас граница с Приднестровьем, которое уже сказало, что если Косово можно, то почему нам нельзя? А там конфликт между НАТО, к которому стремится Молдова, и между Россией, там военные. Это наша граница и она будет пылать. Это Крым, в котором есть две точки противостояния: один вариант это самопровозглашение российского Крыма, другой вариант – самопровозглашение крымскотатарского Крыма. Это страшно и нельзя вести политику страусов… Это все равно, что доктору, когда он видит, что пациент больной, закрыть рот и сказать, что он не может говорить пациенту, что тот болен и должен принимать такие-то лекарства. Политики и есть те же люди, которые, когда видят опасность, проблему, они должны ее озвучить, вынести на поверхность и найти решение. Если мы получим основания считать, что в апреле этот вопрос абсолютно точно не будет рассматриваться в Брюсселе, то мы безусловно снимем сейчас блокаду, потому что у нас не будет такой опасности, которая угрожает сейчас стране”, - еще раз подчеркнула Богословская.