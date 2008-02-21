Билозир объяснила, почему она вышла из Нашей Украины

Народный депутат Оксана Билозир заявляет, что ее выход из Нашей Украины - "вынужденный шаг, продиктованный крайней необходимостью привлечь внимание к ситуации в партии". Об этом говорится в заявлении народного депутата.

"...Считаю нечестным замалчивать проблемы, с которыми столкнулась партия", - так комментирует свой поступок Оксана Билозир. Депутат считает, что НСНУ не выполнила своего главного задания - сплотить национально-демократические силы и стать мощным фактором украинской политики.

Политик не хочет брать на себя ответственность "за решения, принятые кулуарно, узким кругом людей, без учета позиции народных депутатов, не говоря уже о рядовых членах партии, не могу поддерживать те из них, которые идут вразрез с предвыборной программой Блока, с программными принципами партии, с теми обещаниями, которые были даны, в том числе и мной лично, избирателям".