Ющенко считает уход семи из НСНУ знаком протеста

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что семь политиков вышли из рядов “Народного Союза Наша Украина” в знак протеста против нарушения договоренности о создании единой партии на базе блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам глава государства объяснил, что определенная часть политиков из блока “Наша Украина – Народная самооборона”, принимая это решение, исходила из того, что не была выполнена концептуальная договоренность о создании единой партии на базе НУ - НС.

«К сожалению, эти вопросы буксуют, каждая сторона, которая принимает участие в дискуссии, руководствуется своими аргументами, и определенная часть людей, которые видели в этом ключевой лейтмотив партийного движения, как раз таким шагом и выразили свое отношение к этому», - сказал Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО не исключает, что в ближайшее время состоится дискуссия по этому вопросу на высшем партийном уровне.

«И коллеги поменяют свою позицию», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля из партии НСНУ вышел глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, а 19 февраля о выходе из “Нашей Украины” объявили заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ, народные депутаты Михаил ПОЛЯНЧИЧ, Игорь КРИЛЬ, Виктор ТОПОЛОВ, Оксана БИЛОЗИР и Василий ПЕТЁВКА.