Кабмин Министров восстановил в должности генерального директора «Укрзализныци» Петра НАУМЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, копию распоряжения правительства от 20 февраля №293-Р без подписи премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО продемонстрировал сегодня журналистам перед входом в главный офис «Укрзализныци» народный депутат Гарегин АРУТЮНОВ (фракция БЮТ).

По его словам, таким образом, Кабмин продемонстрировал свою законопослушность и выполнил решение суда, который 14 февраля восстановил в должности П.НАУМЕНКО. При этом Г.АРУТЮНОВ отметил, что разбираться в том, было ли такое решение суда законным, будут соответствующие органы, в том числе и Генпрокуратура. Таким образом, теперь «Укрзализниця» имеет двух генеральных директоров – Василия МЕЛЬНИЧУКА и Петра НАУМЕНКО.

Г.АРУТЮНОВ продемонстрировал распоряжение правительства после того, как П.НАУМЕНКО, который организовал брифинг для журналистов под стенами «Укрзализныци», заявил о том, что ему препятствуют приступить к выполнению обязанностей по решению суда. П.НАУМЕНКО сказал, что сегодня его не допустили в кабинет генерального директора и весь день он провел в комнате рядом с кабинетом. Он также отметил, что сегодня обратился в Генпрокуратуру с просьбой помочь ему приступить к исполнению обязанностей гендиректора.

В тоже время, увидев распоряжение, он отметил, что возможно данная ситуация уже разрешилась.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель министра транспорта и связи Украины Василий ШЕВЧЕНКО заявил, что Министерство транспорта и связи считает генеральным директором «Укрзализныця» Василия МЕЛЬНИЧУКА, а не восстановленного на этом посту по решению суда Петра НАУМЕНКО.

«Я не ознакомлен с постановлением суда, которое требует восстановить НАУМЕНКО в должности руководителя «Укрзализныци». Но Минтранс считает руководителем «Укрзализныци» МЕЛЬНИЧУКА", – сказал замминистра.

Напомним, 24 декабря 2007 года Кабмин уволил П.НАУМЕНКО с должности гендиректора "Укрзализныци", а 29 декабря назначил на эту должность В.МЕЛЬНИЧУКА.

Киевский окружной административный суд 14 февраля 2008 г. восстановил П.НАУМЕНКО в должности генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта "Укрзализныця" по его иску.

Как заявил позже первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ на брифинге в Кабинете министров, правительство намерено обжаловать судебное решение о восстановлении его в должности.