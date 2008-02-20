Янукович предложит Яценюку свой план выхода из кризиса

Фракция Партии регионов завтра, 21 февраля, в 10.00 в конференц-зале Верховной Рады проведет заседание, на котором предложит свой план выхода из парламентского кризиса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, на заседание приглашен председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК.

Одним из пунктов плана является проведение круглого стола всех фракций Верховной Рады. Участники круглого стола должны согласовать позиции сторон и выработать консенсус, который позволит возобновить эффективную работу парламента.

Заседание фракции будет открытым для прессы.