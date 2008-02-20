Тимошенко и Зубков говорили с глазу на глаз более часа

Встреча премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЗУБКОВА с глазу на глаз продолжалась 1 час 15 минут вместо запланированных 30 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЗУБКОВ, открывая переговоры правительственных делегаций Украины и России в расширенном составе, сообщил, что в ходе встречи в узком формате стороны обменялись мнениями по ряду ключевых моментов украинско-российских отношений.

«Я скажу прямо, что мы констатировали позитивную динамику наших торгово-экономических отношений. Товарооборот в прошлом году составил более 30 млрд. долларов», - сказал В.ЗУБКОВ.

Премьер-министр России также отметил позитивную динамику отношений в области инвестиционного сотрудничества, производственной кооперации. «Среди ключевых отраслей мы выделили энергетику, в том числе атомную, авиакосмическую промышленность, традиционно идет успешно научно-техническое сотрудничество», - добавил он.

В.ЗУБКОВ также считает основной задачей правительств Украины и России возобновление деятельности комитета по экономическому сотрудничеству межгоскомиссии Ющенко-Путин. По его словам, возобновление деятельности комитета будет способствовать реализации плана действий Украина – Россия до 2009 года.