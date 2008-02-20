Тимошенко не волнует эфирный мусор и даже ”временные отставки”

Премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО уверена, что те, кто сегодня жаждет ее отставки и развала коалиции, скоро уйдут с политической арены.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в интервью российской газете “Ведомости” перед визитом в Москву.

«Я поименно знаю политиков, которые ведут разговоры об отставке правительства, о развале демократической коалиции. Но они достаточно скоро и бесславно уйдут с политической арены, а наша команда обязательно вернется при более мощной поддержке людей», - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что ее не интересует мнение политиков, главное, чтобы ее поддерживало общество.

«Для меня ни пост, ни деньги не представляют никакой ценности. Меня отставляли с постов, пытались унизить и cкомпроментировать много раз. Но в итоге все это ни разу не привело к снижению моего авторитета в обществе. Наоборот, это только повысило доверие народа к нашей политической силе. И сегодня меня абсолютно не интересует, что плохого говорят обо мне государственные деятели и политики. Для меня главное — реакция общества, людей, а не политиков, весь эфирный мусор и даже временные отставки меня не волнуют», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

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