Мороз допускает, что бизнес-представители ПР примкнут к Балоге

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ допускает возможность перехода части бизнес-представителей Партии регионов в «административную группу» "Гарт".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.

«Я пока не располагаю информацией о том, что часть представителей Партии регионов намерена войти в создаваемую Секретариатом Президента «административную группу» "Гарт". Но я допускаю, что такое возможно, поскольку авантюру с досрочными парламентскими выборами поддержала часть представителей бизнес-крыла Партии регионов", - сказал А.МОРОЗ.

По его мнению, "фактически, это был договор между бизнесом ПР и бизнесом НУ-НС. Они хотели создать после выборов широкую коалицию, в том числе и для решения бизнес-вопросов".

Как отметил А.МОРОЗ, "Виктор ЮЩЕНКО агитировал за НУ-НС, при этом рассчитывая, что «оранжевые силы» не наберут должного количества голосов, и создание широкой коалиции станет осознанной необходимостью".

По словам А.МОРОЗА, "такой альянс ПР и НУ-НС позволил бы не только менять Конституцию, в чем лично заинтересован Президент, но и решать корпоративные задачи".

"Но поскольку, - добавил лидер СПУ, - этот план не осуществился из-за высокого рейтинга БЮТ, то бизнес-крыло ПР и НУ-НС чувствуют себя «неудовлетворенными», и поэтому идут разговоры об еще одних выборах в парламент".

"Я не думаю, что это получится", - отметил А.МОРОЗ. Вместе с тем он считает, что "в любом случае такой шаг сильно ослабит Партию регионов: они лишатся возможности, в конечном итоге, выставить кандидата в Президенты от своей политической силы. И потеряют доверие значительной части своих избирателей».

Как сообщалось, 15 февраля глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА заявил о своем выходе из партии "Народный Союз Наша Украина".

В связи с этим, в частности, народный депутат от «Нашей Украины - Народной Самообороны» Борис ТАРАСЮК выразил мнение, что В.БАЛОГА после выхода из «Нашей Украины» займется созданием партии «Гарт».

«Из контекста заявления БАЛОГИ, а также некоторых политологов, которые ассоциируются за Секретариатом Президента, выплывает, что речь идет о подготовке к формированию новой партии. Уже известно и название этой партии - Гарт», - сказал Б.ТАРАСЮК.

В то же время председатель Фонда региональных инициатив «Гарт», народный депутат от НУ-НС Игорь КРИЛЬ опроверг информацию о создании на базе этого фонда новой политической партии.

"Никакой политической партии «Гарт» в ближайшие годы создано не будет. Тем более, на базе общественного объединения «Фонд региональных инициатив «Гарт», - заявил И.КРИЛЬ.