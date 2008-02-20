Тимошенко планирует провести вечер с Путиным
12:44, 20 февраля 2008Политика
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Премьер начинает визит в Россию
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня начинает двухдневный рабочий визит в Россию.
Как передает корреспондент УНИАН, программой визита главы украинского правительства предусмотрено проведение встречи с премьер-министром России Виктором ЗУБКОВЫМ в узком кругу и в расширенном составе.
Планируется, что сегодня вечером Ю.ТИМОШЕНКО встретится с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.
Согласно программе визита, завтра, 21 февраля, утром состоится рабочий завтрак премьер-министра Украины с председателем правления Сбербанка России Германом ГРЕФОМ.
Кроме того, завтра Ю.ТИМОШЕНКО планирует провести встречу с руководителями ведущих СМИ России.
Премьер-министр Украины вернется в Киев 21 февраля.
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