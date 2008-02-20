Тимошенко планирует провести вечер с Путиным

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня начинает двухдневный рабочий визит в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, программой визита главы украинского правительства предусмотрено проведение встречи с премьер-министром России Виктором ЗУБКОВЫМ в узком кругу и в расширенном составе.

Планируется, что сегодня вечером Ю.ТИМОШЕНКО встретится с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.

Согласно программе визита, завтра, 21 февраля, утром состоится рабочий завтрак премьер-министра Украины с председателем правления Сбербанка России Германом ГРЕФОМ.

Кроме того, завтра Ю.ТИМОШЕНКО планирует провести встречу с руководителями ведущих СМИ России.

Премьер-министр Украины вернется в Киев 21 февраля.