США успокоили Украину: перенацелить ракеты Москва может за несколько минут

Украина может рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов Америки в более широких европейских вопросах и в отношениях с НАТО.

Об этом заявили американские конгрессмены, находясь во вторник в штаб-квартире Радио "Свобода" в Праге.

Они также заверили, что США остаются преданными гарантиям безопасности Украины и будут делать все возможное, чтобы сохранить ее территориальную целостность и защитить от угроз.

"Соединенные Штаты будут делать все, что будет в их силах для того, чтобы сохранить территориальную целостность Украины и защитить ее от угроз", - сказал Радио "Свобода" член Американской хельсинской комиссии сенатор Бен Кардин.

Другой член делегации Конгресса США Елси Гестнгс высказал сомнение относительно серьезности российской риторики о возможном перенацеливании на Украину ракет, если Украина вступит в НАТО, сообщает Украинская правда.

Гестингс, возглавляющий комиссии Конгресса по безопасности и сотрудничеству в Европе, отметил:

"Сколько длится нацелить ракету в определенном направлении? Несколько минут. Если вы не сделали это сегодня, вы можете это сделать завтра. Нет большого значения, куда они нацелены. Меня больше волнует то, кто будет настолько глуп, что нажмет на спуск. Страны, которые имеют ядерное оружие, имеют достаточно оружия, чтобы уничтожить мир десятки раз".

Как известно, на прошлой неделе президент России Владимир Путин пригрозил перенацелить на Украину ядерные ракеты, если Украина войдет в НАТО и согласится на размещение американских систем противоракетной обороны.

Американский сенат поддержал предоставление Украине плана действий относительно членства в НАТО на саммите стран Североатлантического альянса в Бухаресте.

Из Праги делегация конгресса отправляется в Вену, где будет принимать участие в зимней сессии Парламентской Ассамблеи Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе.