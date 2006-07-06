Регионы проголосуют за Мороза в обмен на премьерство Азарова

Фракция Партии регионов готова проголосовать за кандидатуру лидера СПУ Александра МОРОЗА на должность председателя Верховной Рады в обмен на то, что он предложит Президенту Виктору ЮЩЕНКО внести в парламент представление о премьерстве члена Партии регионов Николая АЗАРОВА.

Об этом УНИАН на условиях анонимности сообщил один из депутатов фракции Партии регионов.

«Такие договоренности на сегодня существуют. В то же время я пока не могу быть окончательно уверенным, поскольку даже в нашей фракции далеко не все знают, какие есть гарантии для реализации этого», - сказал депутат.

На вопрос, согласится ли Президент подать кандидатуру Н.АЗАРОВА на рассмотрение парламента в случае реализации договоренностей между СПУ и Партией регионов, депутат выразил убеждение, что В.ЮЩЕНКО сделает это. «Я думаю, что Президент согласится. Вы же видите, его сегодня нет в Киеве», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня, что конфигурацию новой коалиции “увидим во время голосования” по спикеру.