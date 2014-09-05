Маккейн: США не соблюли Будапештский меморандум

Об этом заявил сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн, передает «Радио Свобода».

Он также добавил, что отныне будет сложнее договорится с «ядерными» государствами о том, чтобы они отказались от своего ядерного оружия.

"Очевидно, что договоренности Будапештского меморандума, который должен гарантировать полную территориальную неприкосновенность Украине, включая Крым, полностью нарушены", - сказал он.

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Кроме того, американский сенатор выразил уверенность, что Путин продолжит агрессию в отношении Украины.

«Очевидно, что Россия, если ее не остановить, дойдет до границы с Крымом. Следующая остановка - Молдова», - сказал МакКейн.

Украина 1994 года подписала Будапештский меморандум, согласно которому Россия, США и Великобритания согласились гарантировать ее суверенитет и территориальную целостность в обмен на отказ от ядерного оружия. На то время Украина имела третий по величине арсенал ядерного оружия в мире.

Ведущие международные организации и большинство стран признали, что Россия, аннексировав Крым, нарушила условия Будапештского меморандума.