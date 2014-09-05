Маккейн: США не соблюли Будапештский меморандум
Америка давно должна была действовать по Будапештскому меморандуму.
Об этом заявил сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн, передает «Радио Свобода».
Он также добавил, что отныне будет сложнее договорится с «ядерными» государствами о том, чтобы они отказались от своего ядерного оружия.
"Очевидно, что договоренности Будапештского меморандума, который должен гарантировать полную территориальную неприкосновенность Украине, включая Крым, полностью нарушены", - сказал он.
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Кроме того, американский сенатор выразил уверенность, что Путин продолжит агрессию в отношении Украины.
«Очевидно, что Россия, если ее не остановить, дойдет до границы с Крымом. Следующая остановка - Молдова», - сказал МакКейн.
Украина 1994 года подписала Будапештский меморандум, согласно которому Россия, США и Великобритания согласились гарантировать ее суверенитет и территориальную целостность в обмен на отказ от ядерного оружия. На то время Украина имела третий по величине арсенал ядерного оружия в мире.
Ведущие международные организации и большинство стран признали, что Россия, аннексировав Крым, нарушила условия Будапештского меморандума.