Томенко заявляет, что ПР разблокировала работу ВР ради бизнес-интересов Ахметова

Последние события в Верховной Раде свидетельствуют о существовании реального кризиса в работе парламента.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил народный депутат, член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО.

По словам Н.ТОМЕНКО, вчерашнее «разблокирование Партией регионов на полтора часа работы ВР засвидетельствовало, что существует серьезный политический кризис».

Депутат отметил, что это связано с тем, что сегодня «олигархические составляющие» политических фракций доминируют при принятии решений парламента.

По словам Н.ТОМЕНКО, это показало вчерашнее голосование по внесению изменений в Хозяйственно-процессуальный кодекс Украины.

«Не секрет, что Партия регионов пыталась защитить «Днепроэнерго» контрольный пакет акций, который принадлежит фирмам Рината АХМЕТОВА, накануне решений Хозяйственной палаты Верховного Суда Украины», - сказал он.

В частности, он отметил, что для того чтобы не допустить возврата в государственную собственность контрольного пакета «Днепроенерго», фракция Партии регионов вместе со своими союзниками «пошла простым, но конкретным путем», пытаясь ликвидировать хозяйственную палату ВСУ.

В.ТОМЕНКО напомнил, что не хватило всего нескольких голосов для внесения соответствующих изменений в Хозяйственно-процессуальный кодекс.

Он также отметил, что фракция Партии регионов настаивает, чтобы на ближайшем пленарном заседании ВР первым вопросом были рассмотрены изменения в соответствующий документ.

«Выходит, что НАТО, шарики и плакаты - для народа, а «Днепроэнерго» - для себя», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Кроме того, он отметил, что фракция Партии регионов поменяла якобы принципиальную позицию относительно НАТО на частные вещи, связанные с бизнесом Р.АХМЕТОВА.

«Если и в дальнейшем бизнес будет руководить парламентом, то Верховная Рада не будет иметь шансов стать представительским органом», - считает он.