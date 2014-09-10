Австралия готова начать тренировки и оснащения украинских военных

Об этом сказал премьер-министр Австралии Тони Эбботт во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба президента Украины.

Как отмечает пресс-служба, Порошенко проинформировал премьер-министром Австралии о развитии ситуации на Донбассе.

Премьер-министр Австралии высоко оценил действия президента Украины по реализации Мирного плана и его усилия по введению режима прекращения огня.

Тони Эбботт еще раз поблагодарил за действие Украину во время преодоления последствий трагедии со сбитым самолетом МН17.

Он сообщил, что австралийское правительство готово выделить 1 миллион американских долларов в качестве гуманитарной помощи для Украины через Международный Комитет Красного Креста. Австралия рассмотрит возможность углубления военно-технического сотрудничества и, в качестве первого этапа, направит в Украину партию военного снаряжения и средств утепления.

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Порошенко поблагодарил Тони Эбботта за своевременную помощь и поддержку.

Премьер-министр Австралии выразил намерение посетить Украину с официальным визитом. Он сообщил, что в соответствии с предварительной договоренностью Австралия открывает Посольство в Киеве, которое начнет работу уже в ближайшее время. Это позволит упростить получение гражданами Украины консульских услуг, и теперь украинцам будет проще путешествовать в Австралию.