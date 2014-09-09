Суд продлил содержание под стражей экс-мэра Славянска Штепы

Как сообщил корреспонденту УНИАН адвокат Нели Штепы Вячеслав Дейниченко, соответствующее решение после нескольких часов слушаний в закрытом режиме, принял Червонозаводской районный суд Харькова.

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По его словам, суд не определил размер залога и продлил содержание под стражей Нели Штепы до 12 ноября. Таким образом суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и отклонил ходатайство защиты о смягчении меры пресечения и девяти народных депутатов, которые хотели взять экс-мэра на поруки.

Адвокат отметил, что суд, принимая решение, руководствовался тем, что существует угроза того, что Неля Штепа может уклониться от явки в суд, может покинуть место проживания, может повлиять на депутатов Славянского городского совета.

Дейниченко подчеркнул, что депутаты Славянского горсовета уже допрошены по этому делу, поэтому непонятно, каким образом она может на них повлиять. Кроме этого, адвокат обратил внимание, что экс-мэр не сбежала после того, как ее освободили сепаратисты.

Вячеслав Дейниченко подчеркнул, что на протяжении 5 дней защита Штепы подаст апелляцию в Апелляционный суд Харьковской области на решение Червонозаводского суда Харькова.

Как сообщал УНИАН, Нелю Штепу задержали в июле. Экс-мэру было объявлено о подозрении в совершении действий, предусмотренных ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.