Экс-мэра Славянска Штепу освободили из плена, но никто не знает где она

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, которая в течение последнего времени была в плену у террористов, оказалась на свободе, пишет ТСН.uа.

Как сообщил в комментарии корреспонденту ТСН секретарь горсовета Славянска Александр Самсонов, Неля Штепа уже на свободе, но где она - никто не знает.

По его словам, освободили Штепу вероятно тогда же, когда силы АТО выбили террористов из Славянска. Однако, где она может находиться после освобождения, Самсонову неизвестно.

Читайте такжеШтепа в интервью российскому каналу заявила, что благодарна Путину и рада сепаратистам

ТСН попыталась дозвониться самой Неле Штепе, но она сразу бросила трубку, ссылаясь на то, что сейчас ей очень плохо и она не может разговаривать.

Тем временем, в интернете распространяется предположение, что она могла уехать в Артемовск. Но эта информация не подтверждена.

Читайте такжеСлавянский горсовет проголосовал за отставку мэра Штепы - ОГА

В то же время, сестра Нели Штепы Надежда на просьбе корреспондента ТСН прокомментировать вероятное место пребывания экс-мэра, отказалась вообще что-либо говорить. Сама же Надежда сейчас находится в Киеве.

Как сообщалось ранее, террористы Славянска "назначили" пленную Штепу заместителем самопровозглашенного мэра. Родные бывшего главы города утверждали, что ее держат силой.