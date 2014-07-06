Экс-мэра Славянска Штепу освободили из плена, но никто не знает где она
Есть предположение, что она уехала в Артемовск.
Экс-мэр Славянска Неля Штепа, которая в течение последнего времени была в плену у террористов, оказалась на свободе, пишет ТСН.uа.
Как сообщил в комментарии корреспонденту ТСН секретарь горсовета Славянска Александр Самсонов, Неля Штепа уже на свободе, но где она - никто не знает.
По его словам, освободили Штепу вероятно тогда же, когда силы АТО выбили террористов из Славянска. Однако, где она может находиться после освобождения, Самсонову неизвестно.
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ТСН попыталась дозвониться самой Неле Штепе, но она сразу бросила трубку, ссылаясь на то, что сейчас ей очень плохо и она не может разговаривать.
Тем временем, в интернете распространяется предположение, что она могла уехать в Артемовск. Но эта информация не подтверждена.
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В то же время, сестра Нели Штепы Надежда на просьбе корреспондента ТСН прокомментировать вероятное место пребывания экс-мэра, отказалась вообще что-либо говорить. Сама же Надежда сейчас находится в Киеве.
Как сообщалось ранее, террористы Славянска "назначили" пленную Штепу заместителем самопровозглашенного мэра. Родные бывшего главы города утверждали, что ее держат силой.