Die Presse: принудительный брак с китайским драконом

Об этом говорится в статье Эдуарда Штайнера под названием «Принудительный брак с китайским драконом», опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse. То, что публично заявил глава Кремля Владимир Путин на прошлой неделе, выглядело как смена принципов: Россия при допуске иностранных партнеров к нефтяным проектам «обычно, очень осторожна», он сослался на опыт: «Но для наших китайских друзей, разумеется, нет никаких ограничений». Имеется в виду идея государственной нефтяной компании Роснефть о том, что Китай может иметь долю в Ванкорском нефтегазовом месторождении на востоке Сибири. Оно одно из крупнейших в стране.

То, что сейчас Путин приглашает китайцев, которым осторожно противостоял, связано с поворотом от Европы к Азии. Просто сейчас время, когда важно диверсифицировать потоки товаров, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в понедельник: это не имеет ничего общего с западными санкциями.

Даже если это правда, поворот теперь ускорился. Такие компании, как Роснефть, из-за санкций больше не получают долгосрочного финансирования на Западе. Как один из крупнейших потребителей нефти и газа из месторождений в Восточной Сибири, Поднебесная является желанным противовесом для смягчения экспортных каналов на Западе. И Китай не связывает экономический обмен с внутренней и зарубежной политикой России.

Это не просто партнер на замену

На самом деле, сближение Москвы и Китая началось не сейчас. За последние несколько лет Россия увеличила объемы торговли с Китаем до 100 миллиардов долларов. И даже если торговля России с ЕС по-прежнему составляет 450 млрд долларов, но показательно то, что Китай недавно заменил Германию как крупнейшего торгового партнера России.

Как бы сегодня в Москве не чествовали Поднебесную: сближение не может скрыть то, что Китай – это не просто партнер на замену. Москва хочет стратегического сотрудничества, а для Пекина это всего лишь часть долгосрочного плана по диверсификации источников энергии, однозначно отметила российская газета «Ведомости».

Китай максимально воспользуется затруднительным положением России. Например, в мае газовый гигант Газпром после более чем десяти лет переговоров заключил контракт на поставки, но по заниженным ценам. «Китай является победителем в расколе между Европой и Россией», сказал менеджер одной из западных газовых компаний.

Качество и цена

В настоящее время Китай - не единственный выигравший в ситуации, когда Россия отвернулась от Европы. Из российского запрета на импорт западных сельскохозяйственных продуктов извлекли пользу Турция, Южная Америка и другие страны Восточной Азии. В этом моменте они все видят свой шанс.

Сам по себе поворот проходит не так гладко. «Даже если переориентация теоретически возможна, то смена поставщика, как правило, ведет к повышению цен», объясняет Алексей Портанский, эксперт торговой политики Московского Высшей школы экономики: «И качество продуктов, возможно, не будет совпадать». В действительности, цены взлетели: согласно антимонопольным органам, на куриное мясо – во второй половине августа на 23%, на свинину – на 30%.

Разумеется, новые государства-партнеры не могут заменить Запад. «Если бы это было так просто, мы бы так сделали еще до санкций», сказал Сергей Петров, член парламента и ранее основатель крупнейшего в России импортера автомобилей Rolf: «Это психологически успокаивающее шоу». Как и недавняя идея, ограничить импорт автомобилей. По словам Петрова, «пока это почти невозможно. Переход от европейских к китайским автомобилям – очень долгий процесс».

«Как безалкогольное пиво»

Прежде всего, эксперт с трудом верит, что Китай в ближайшее время сможет обеспечить тот технологический вклад, который срочно необходим России для модернизации.

То, что Запад сейчас не поставляет в Россию технологий для бурения для добычи в море и из сланцевых пород, не может компенсировать даже Китай. И даже для добычи из традиционных месторождений Китай может поставить только часть оборудования. Это как «безалкогольное пиво», поясняет западный нефтяной эксперт: «Выглядит также, но на самом деле не то». Манфред Кастнер, глава ориентированной на Россию австрийской компании-поставщика услуг в нефтяной сфере CAToil, так не считает. Но для него ясно: «Если санкции сохранятся, то, конечно, золотая лихорадка по поводу сланцевой нефти в России под угрозой».