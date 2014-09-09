Россия не захочет менять Надежду Савченко на других заложников - СБУ

Об этом в эфире "ICTV" сказал начальник главного следственного управления СБУ, заместитель руководителя центра по возвращению заложников Василий Вовк, пишет Gazeta.ua.

"Я две недели назад стал заниматься делом Надежды Савченко и познакомился с украинской группой адвокатов, сопровождающих ее дело, знаю ее российских адвокатов. Савченко - это и есть "изюминка", которую имеет российские власти, и не так нам просто Надежду Савченко забрать путем обмена или иным путем. Она является единственным военным лицом, которое Россия представляет преступницей, хотя она таковой не является ", - сказал Вовк.

Читайте такжеАдвокат летчицы Савченко рассчитывает на внесение ее в список для обмена

Он пообещал в ближайшее время через СМИ обнародовать информацию о фальсификации дела против Надежды Савченко.

Напомним, Уполномоченный Президента Украины по вопросам урегулирования ситуации на Востоке Ирина Геращенко, сообщила, что украинскую летчицу Надежду Савченко и режиссера Олега Сенцова должны освободить в рамках обмена заложниками.