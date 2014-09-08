ЦИК зарегистрировала еще 16 кандидатов в народные депутаты

Как передает корреспондент УНИАН, все эти кандидаты баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах 26 октября.

Кандидатом в округе № 20 (Волынская область) зарегистрирован народный депутат Сергей Мартыняк (беспартийный).

В округе № 32 (Днепропетровская область) зарегистрирована Ирина Туровская (предприниматель, беспартийная).

В округе № 67 (Житомирская область) зарегистрирован народный депутат Виктор Розвадовский (беспартийный).

В округе № 98 (Киевская область) зарегистрирован народный депутат Сергей Мищенко (беспартийный).

В округе № 103 (Кировоградская область) зарегистрирован Иван Жилка (доцент Академии прокуратуры, беспартийный).

В округе № 114 (Луганская область) зарегистрирован Николай Гапочка (член Селянской партии).

В округе № 116 (Львовская область) зарегистрирован Дмитрий Разумовский (директор ООО "Юридическая компания "Закон и защита", беспартийный).

В округе № 132 (Николаевская область) зарегистрирован Василий Копацин (председатель наблюдательного совета "Компания "Украинский строитель", беспартийный).

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В округах Одесской области зарегистрированы 4 кандидаты: в округе № 135 - Владимир Рондин (директор проекта "Интерпоинт девелопмент", беспартийный); в округе № 136 - Александр Мантеев (первый заместитель начальника - начальник следственного отделения управления МВД на Юго-Западной железной дороге, беспартийный); в округе № 138 - Владимир Турица (председатель Овидиопольской райгосадминистрации, беспартийный); в округе № 140 - Василий Гуляев (сельский голова Молодежного, беспартийный).

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В округе № 152 (Ривненская область) зарегистрирован Святослав Евтушенко (директор "САНКОМ-Ровно, гендиректор "УКРЕКО-ИНДАСТРИ", член НРУ).

В округе № 188 (Хмельницкая область) зарегистрирован народный депутат Сергей Лабазюк (беспартийный).

В округе № 203 (Черновицкая область) зарегистрирован Иван Семенюк (гендиректор "Родничка", беспартийный).

В округе № 207 (Черниговская область) зарегистрирован народный депутат Игорь Рыбаков (беспартийный).