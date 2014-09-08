Порошенко в Мариуполе: Эту нашу землю мы никому не отдадим

"Уже в Мариуполе. Эту нашу землю мы никому не отдадим! Слава Украине!", - говорится в сообщении на странице Президента в соцсети.

Ожидается, что Порошенко побывает на промышленных предприятиях и объектах транспортной инфраструктуры Мариуполя.

Советник губернатора Донецкой области Константин Батозський сегодня заявил, что наступление российских войск на Мариуполь продолжается.

"Сейчас в Мариуполе все спокойно. А ночью было наступление по 3 направлениям. С танками, БТРами, пехотой. Перемирие такое перемирие. Завтра новый этап минских переговоров", - написал он.